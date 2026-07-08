Red ligada a “Pecho de Rata” alquilaba lujosos Airbnb

La investigación del caso “Riverside” revela que la presunta organización criminal liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, también utilizaba varias propiedades de alquiler en Airbnb en Cahuita de Limón.

De acuerdo con los informes de allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el megaoperativo del pasado 23 de junio los agentes intervinieron al menos tres inmuebles utilizados como hospedajes turísticos, los cuales eran considerados objetivos dentro de la investigación por presunto narcotráfico, legitimación de capitales y otros delitos. Uno de los inmuebles allanados fue la Yellow House Airbnb, ubicada 50 metros al sureste del restaurante Brooks Coffee & Grill, sobre la ruta 36 en Cahuita. Durante la intervención no se encontraron ocupantes, sin embargo, los agentes inspeccionaron toda la vivienda e incluso abrieron un compartimiento oculto bajo un piso de cemento fresco tras el apoyo de la Unidad Canina y personal especializado.

Otro de los objetivos fue una propiedad identificada como Villas Cahuita Relax, donde tampoco había personas al momento del ingreso policial.

Los investigadores encontraron el portón principal abierto, camas desacomodadas y la piscina en funcionamiento, lo que hacía presumir que el lugar había sido abandonado poco antes del operativo. A pesar de la inspección, no se localizaron indicios relevantes para la causa.

El tercer inmueble correspondía a un Airbnb de color verde, ubicado en la entrada hacia Playa Negra, en Cahuita. La vivienda, compuesta por tres habitaciones, dos baños, sala, comedor y cocina, también fue registrada por los agentes judiciales sin que se encontraran elementos de interés para la investigación.

Los documentos judiciales evidencian que estas propiedades formaban parte de los 14 objetivos allanados en la investigación, aunque en ninguno de estos tres hospedajes se realizaron detenciones ni se decomisaron evidencias durante las diligencias. El caso forma parte de la causa penal 24-000911-0063-PE, mediante la cual el OIJ y la Fiscalía investigan desde 2024 a la estructura criminal atribuida a alias “Pecho de Rata”, señalada por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, legitimación de capitales y crimen organizado.



Ubicaron sitio oculto bajo un piso de cemento fresco.