Policía, Fuerza Pública y Vigilancia Aérea blindan la pasada de “La Negrita”

Un amplio despliegue de seguridad acompaña este lunes la tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles, que traslada la imagen de “La Negrita” desde la Basílica de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Cartago.

Foto: Sergio Espinoza.

Durante la actividad participan oficiales de la Policía Municipal de Cartago, efectivos de la Fuerza Pública y personal del Servicio de Vigilancia Aérea, quienes lideran el operativo para resguardar, tanto a la Virgen, como a los cientos de fieles que forman parte de la procesión.

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Las autoridades mantienen vigilancia a lo largo de todo el recorrido, regulan el tránsito y monitorean la actividad, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar que la celebración transcurra de forma segura.

Foto: Sergio Espinoza.

El operativo de seguridad también contempla la coordinación con cuerpos de emergencia y otros organismos, debido a la gran cantidad de personas que cada año participan en una de las tradiciones religiosas más importantes del país.