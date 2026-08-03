Decenas de chapulines llenan de color y tradición la pasada de la Virgen de los Ángeles

Decenas de chapulines cargados de flores, frutas, verduras y otros productos agrícolas se convirtieron este lunes en uno de los principales atractivos de la tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles, en Cartago.

Foto: Sergio Espinoza.

Agricultores de diferentes comunidades participarán en la procesión que trasladó la imagen de “La Negrita” desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, llevando sus cosechas como símbolo de agradecimiento por las bendiciones recibidas.

Foto: Sergio Espinoza.

Los coloridos vehículos, decorados con productos del campo, acompañarán a cientos de fieles durante el recorrido, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de esta celebración religiosa.

Foto: Sergio Espinoza.

La pasada de la Virgen se realiza cada 3 de agosto, mientras que el retorno de la imagen a la Basílica está previsto para el primer fin de semana de septiembre.