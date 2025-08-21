Un intento de asalto a un almacén de electrodomésticos en Guácimo terminó con la captura de tres hombres, entre ellos un oficial de la Fuerza Pública destacado en San José.

El hecho ocurrió el miércoles, cuando dos sujetos armados llegaron en motocicleta al local ubicado sobre la Ruta 32, en la comunidad de Los Geranios.

En el video de seguridad se observa el momento en que el administrador abre el portón y es sorprendido por los sospechosos. Uno de ellos intenta someterlo, pero el empleado logra escapar tras un forcejeo.

Los hombres huyeron con armas en mano por la calle vieja que conduce a Guápiles. Un testigo los siguió hasta una vivienda, lo que permitió a la policía dar con ellos rápidamente.

Al rodear la casa, oficiales de la Fuerza Pública encontraron en el interior a los dos sospechosos y al propietario, quien resultó ser policía activo en San José. En el lugar también se halló la motocicleta utilizada en el fallido asalto, así como ropa y armas de fuego calibre nueve milímetros, según Marlon Cubillo, director de Fuerza Pública.

La Fiscalía ordenó la detención de los tres por tentativa de asalto y, en el caso del oficial, por presunto favorecimiento real, al considerar que brindó refugio a los sospechosos.