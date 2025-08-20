El abogado defensor de un hombre de apellidos Martínez argumentó ante el Tribunal que la droga hallada en la vivienda de su cliente no estaba destinada a la venta, sino al consumo personal.

“Un aspecto importante, señores jueces, es que se ha venido a indicar por parte del señor fiscal que toda esa droga prácticamente configura un delito. El delito de posesión es con fines de comercialización, pero en este caso no aplica”, señaló el litigante.

El defensor sostuvo que Martínez consumía drogas, vivía con amigos que también lo hacían y que, incluso, su pareja sentimental probablemente era consumidora.

De acuerdo con su exposición, en la casa se incautaron dosis de ketamina, cocaína, éxtasis, tusi y, principalmente, marihuana, con un peso aproximado de 800 gramos.

“Entonces no era para comercialización, sino para consumo propio”, concluyó el abogado.