PLN repudia expresiones de Edgardo Araya contra presidenta Laura Fernández

La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, repudió las expresiones utilizadas por el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, contra la presidenta de la República, Laura Fernández, y las calificó como una manifestación de violencia de género.

“Como mujeres liberacionistas repudiamos y rechazamos cualquier acto de violencia de género y violencia en general”, manifestó Alfaro.

La reacción se produjo luego de que Araya afirmara en el Plenario Legislativo que la mandataria “se hace la tontita”, mientras cuestionaba la pensión que podría recibir una vez que concluya su administración.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, interrumpió al frenteamplista y le exigió respeto hacia Fernández. Posteriormente, varios diputados del Partido Pueblo Soberano abandonaron el recinto y provocaron la ruptura del quorum.

Alfaro señaló que el Congreso debe concentrarse en atender las necesidades de la población y no en enfrentamientos de este tipo.

“En la Asamblea Legislativa estamos para trabajar para la ciudadanía, para sus necesidades, no para estar viendo estos actos violentos. En el Plenario debe existir altura para tratar los temas prioritarios de Costa Rica”, indicó.

La legisladora aseguró que su fracción no tolerará actos de violencia de género contra ninguna mujer, incluida la presidenta de la República.

“Es por eso que en Liberación Nacional no aceptamos ningún tipo de violencia de género hacia ninguna mujer, ni tampoco a doña Laura Fernández”, expresó.

Para Alfaro, el intercambio refleja el ambiente de polarización política que atraviesa el país.