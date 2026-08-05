Yara Jiménez frena a Edgardo Araya por expresarse sobre Laura Fernández en el Plenario

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, llamó al orden al diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, luego de que utilizara la expresión “se hace la tontita” para referirse a la presidenta de la República, Laura Fernández.

El enfrentamiento ocurrió durante una intervención de Araya, quien cuestionaba la pensión que recibiría la mandataria una vez que deje el cargo y la decisión del oficialismo de votar en contra de un proyecto que limita ese beneficio.

“¿Usted sabe cuánto va a ganar doña Laura Fernández con 43 años cuando salga? Cuatro millones de colones. ¿Cotizó? No, doña Laura. Usted dijo hoy en la conferencia. Yo creo que se hace la tontita, creo que la asesorarán”, manifestó el frenteamplista.

Jiménez interrumpió al legislador y exigió respeto hacia la presidenta de la República.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. Foto: Jorge Castillo.

“Perdón, señor diputado, aquí no vamos a permitir que nadie trate así a la presidenta de la República. Ya lo hizo en persona y no lo va a venir a hacer aquí desde lejos. Así que, por el orden, le pido y le solicito respeto aquí”, respondió la presidenta legislativa.

Posteriormente, varios diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) abandonaron el recinto, lo que provocó la ruptura del quorum y obligó a detener la sesión.

Araya intentó aclarar posteriormente que no había calificado directamente de “tontita” a Fernández, sino que afirmó que la mandataria aparentaba desconocer el tema.

“Quiero dejar claro que en ningún momento he dicho nada con respecto a la presidenta. He dicho que se hace, porque estoy seguro de que no es”, añadió el diputado.

El intercambio se produjo después de otro enfrentamiento reciente entre Araya y Fernández durante una actividad pública en San Ramón de Alajuela, por el cual el legislador ofreció disculpas a la mandataria.