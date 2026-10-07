PLN niega aportes de Don Stockwell y Hugo Benavides a sus campañas

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Tesorería Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguró que Don Frederick Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza no registran contribuciones económicas ni en especie a esa agrupación política.

La aclaración fue emitida este miércoles 7 de octubre, luego de que se ordenara revisar los recibos e informes de contribuciones remitidos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según la tesorera verdiblanca, Annie Saborío Mora, la revisión abarcó distintos períodos, incluidas las campañas presidenciales de 2022 y 2026.

“No existen contribuciones de los señores Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza en ningún período”, señala el documento.

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La Tesorería añadió que tampoco existen registros de aportes en especie ni de una relación de Don Stockwell y Hugo Barboza como proveedores de Liberación Nacional durante los períodos analizados.