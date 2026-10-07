Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El productor Don Stockwell, detenido durante los allanamientos en el marco del “Caso Éxodo” por legitimación de capitales, tuvo un papel protagónico en la última campaña electoral como contribuyente de la campaña política de Unidos Podemos, agrupación que llevó como candidata presidencial a Natalia Díaz.

Datos públicos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revisados por Grupo Extra muestran que Stockwell aportó ₡14.166.060,27 a Unidos Podemos, en contribuciones en especie, durante 2025, una cifra cercana a los $31 mil.

Es importante destacar que las autoridades judiciales investigan a Stockwell por unas inversiones que habría recibido entre el 2024 y 2025 para la elaboración de eventos masivos y estas donaciones reportadas al TSE no forman parte de la investigación del OIJ.

Aunque la consulta general del TSE presenta ese monto de manera consolidada, el detalle de contribuciones revela que el dinero corresponde a cinco aportes en especie, realizados entre junio y julio de 2025.

En conjunto, las cinco contribuciones alcanzaron exactamente los ₡14.166.060,27 que actualmente aparecen asociados a Stockwell y Unidos Podemos en la plataforma pública del órgano electoral.

Don Stockwell. Foto: Archivo.

Grupo Extra consultó a Natalia Díaz, excandidata presidencial de Unidos Podemos, sobre la relación de Stockwell con la campaña y la naturaleza de las contribuciones en especie. Sin embargo, al cierre de esta información no respondió los mensajes ni las llamadas realizadas.

También aportó al Movimiento Libertario

La relación de Stockwell con el financiamiento electoral no comenzó con Unidos Podemos, puesto que el registro histórico del TSE también reporta una contribución por ₡9.520.000 al Movimiento Libertario en el periodo 2010.

De esta manera, las contribuciones electorales que aparecen actualmente bajo su nombre en la plataforma del Tribunal suman ₡23.686.060,27, distribuidas entre ambas agrupaciones políticas.

La consulta civil del propio TSE identifica al contribuyente como Don Frederick Stockwell Ulloa, nacido el 18 de julio de 1970 en Estados Unidos y costarricense por naturalización.

Michael Soto, director interino de OIJ. Foto: Sergio Espinoza.

Detenido en investigación

El nombre de Stockwell tomó relevancia este miércoles después de que el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmara que se encuentra entre las personas detenidas durante una serie de allanamientos relacionados con una investigación por presunta legitimación de capitales.

Según Soto, dentro de los 20 aprehendidos inicialmente se encontraban personas vinculadas con la producción de eventos, entre ellas un hombre de apellido Barboza y otro de apellido Stockwell.

La investigación judicial sostiene que una organización presuntamente encabezada por un sujeto de apellido Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”, habría utilizado diferentes actividades económicas para introducir ganancias provenientes del narcotráfico al sistema financiero.

Uno de esos mecanismos habría sido precisamente el negocio de los eventos masivos y espectáculos artísticos.

Anteriormente, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), detalló en su informe preliminar de las elecciones del 1 de febrero, que recibió diversos “relatos de preocupación” sobre la posible infiltración de recursos de origen ilícito, incluyendo del crimen organizado y el narcotráfico en la competencia política.