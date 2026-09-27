Pizzería en Ciudad del Este hace gentil gesto para Bomberos tras incendio

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Veinticuatro horas después del voraz incendio que consumió parte del centro comercial Ciudad del Este en Curridabat, una pizzería lanzó un gesto para los bomberos de Costa Rica.

Se trata de una pizza con una imagen de bomberos para los que son parte del Benemérito Cuerpo.

Esto como una forma de agradecimiento tras las labores de rescate y control de este sábado por el voraz incendio ocurrido en horas de la mañana.

“En Picola Pizza Pub queremos agradecer a quienes día a día están dispuestos a ayudar, proteger y servir a nuestro país”, indicaron en una publicación en redes sociales.

Datos del incidente en Curridabat: