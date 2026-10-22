Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, negó haber pedido ayuda a la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, cuando esta presidía la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para resolver una situación relacionada con uno de sus hijos y su periodo de retribución en la institución.

El tema surgió durante la comparecencia de Solano ante la Comisión de Nombramientos, que analiza su eventual reelección como magistrada de la Sala Tercera.

La audiencia forma parte del proceso que sigue la Comisión de Nombramientos antes de emitir una recomendación sobre la continuidad de Solano como magistrada de la Sala Tercera.

Esquivel, quien además es presidenta de la comisión, le consultó primero si tenía un hijo que trabajaba o había trabajado en la CCSS y posteriormente le preguntó de manera directa si alguna vez le había solicitado ayuda por un problema relacionado con su retribución social.

“¿Me pidió usted o no que le ayudara a su hijo con el problema que tenía con relación a la retribución?”, cuestionó Esquivel.

Solano negó que esa hubiera sido la finalidad de la conversación que sostuvo con la entonces presidenta de la Caja.

“No, no le pedí que le ayudara con la retribución porque para mi hijo no era importante. Sí le expliqué que había un problema. Ha sido parte del interés profesional de él y, sabiendo que en toda la Caja del Seguro Social no existe un departamento en donde vean endoscopía, salvo en el Hospital Calderón Guardia, le externé la importancia que tenía poder tener un departamento”, respondió Solano.

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La magistrada explicó que su hijo es médico radiólogo y realizó una subespecialidad durante dos años en Barcelona. Según relató, había iniciado un periodo de retribución a la CCSS, posteriormente recibió permiso para estudiar en el extranjero y, al regresar al país, retomó ese compromiso.

Comisión de Nombramientos. Foto: Raquel Vargas.

Barzuna pide aclarar conversación

Más adelante, el diputado del PPSO Antonio Barzuna retomó el tema y pidió precisar si Solano había solicitado a Esquivel algún tipo de ayuda relacionada con una deuda de su hijo ante la CCSS y Solano volvió a negar que la conversación tuviera un componente económico.

Según explicó, lo que planteó a Esquivel fue la importancia de que la CCSS contara con un servicio especializado relacionado con el área profesional de su hijo, particularmente para la atención de pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares.

Solano señaló que su hijo buscaba que este tipo de atención pudiera ofrecerse dentro del sistema público y sostuvo que esa fue la razón de la conversación con Esquivel.