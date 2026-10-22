Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

En medio del escrutinio político y el proceso de elección para liderar el Poder Judicial, la magistrada Patricia Solano reveló haber enfrentado un seguimiento cercano e irregular sobre su vida privada y la de sus familiares.

Durante una entrevista en el programa de Desde Buena Mañana de Grupo Extra, en la que repasó su carrera judicial iniciada en 1988, Solano explicó que su experiencia en el ámbito penal le ha otorgado las herramientas necesarias para identificar indicios claros de intervención en sus comunicaciones.

“Imagínese que yo soy jueza y siempre he trabajado en lo penal desde el año 1988 y a lo largo de mi carrera he visto cualquier cantidad de intervenciones telefónicas, sé cómo funcionan y las escuchas y a veces uno se da cuenta (…) a veces se da cuenta uno de que le han pinchado el teléfono”, detalló.

La magistrada añadió que los patrones de vigilancia no se han limitado al ámbito tecnológico, sino que también ha percibido seguimientos físicos con vehículos y motocicletas.

Según denunció, estos operativos de observación han llegado a involucrar a sus hijos y hermanos, a pesar de que ningún miembro de su familia nuclear labora en el servicio público, calificando los hechos como una situación anómala y ajena a cualquier actividad institucional.