El programa de humor y entretenimiento “Pelando el Ojo” confirmó este domingo el fallecimiento de su compañero José Ricardo Carballo.

La producción lamentó profundamente su partida y destacó que su alegría, talento y compañerismo permanecerán como parte de la historia del espacio radial.

“Su alegría, talento y compañerismo quedarán para siempre en nuestros corazones y en la historia de Pelando el Ojo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, expresó el equipo en un mensaje de condolencia.

Carballo formó parte del elenco del programa, donde se ganó el cariño del público y de sus compañeros.