Un hombre de apellido Centeno, de 28 años, perdió la vida la madrugada de este domingo en el sector de Horquetas, en Sarapiquí.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que los hechos se dieron pasadas las 3:00 a.m.

Según reportes, Centeno era oficial de la Fuerza Pública y se encontraba disfrutando de sus días libres.

Foto: Corresponsal Alfie Gatgens.

Las autoridades destacan que el ahora fallecido iba conduciendo su vehículo, cuando en determinado momento perdió el control y se salió de la vía.

Esto provocó que colisionara contra una alcantarilla, provocándole la muerte.

Agentes Judiciales se presentaron al sitio y realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo.

El caso se encuentra en investigación.