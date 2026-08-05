“Pecho de Rata” se hizo pasar por otro hombre ante un banco

Una intervención telefónica incorporada al expediente judicial del caso “Riverside” contra la organización de Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, revela que el presunto líder criminal habría asumido la identidad de otro hombre durante una llamada con una entidad bancaria.

De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió el 2 de abril de 2025, cuando el teléfono atribuido a López Vega recibió una llamada de una funcionaria de un banco privado.

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Según la bitácora de la intervención, la empleada bancaria consultó si se comunicaba con un hombre de apellidos López Calderón, a lo que “Pecho de Rata” respondió afirmativamente y continuó toda la conversación identificándose con ese nombre.

Durante la llamada, la funcionaria le ofreció una tarjeta de crédito y le explicó las condiciones del producto financiero, incluyendo un límite preaprobado de hasta $2.000.

El expediente señala que el hombre, identificado por los investigadores como Edwin López Vega, indicó que ya era cliente del banco, que utilizaba la aplicación de la entidad y que analizaría la oferta antes de tomar una decisión.

Incluso manifestó que consultaría el tema con su hija y acordó que la ejecutiva lo volvería a contactar horas después.

Hallazgo relevante

Para el OIJ, la conversación tiene un alto valor investigativo, ya que, según su análisis, evidenciaría que López Vega ejercía control sobre productos financieros registrados a nombre de López Calderón, una persona que también figura dentro de la investigación.

El informe policial señala que López Calderón ha sido vinculado investigativamente con la estructura criminal y que mantiene residencia en Suiza. Además, aparece relacionado con bienes y sociedades mercantiles que también son objeto de análisis por parte de las autoridades.

Los investigadores destacan que durante toda la llamada el interlocutor nunca indicó que no era Shalton López Calderón ni manifestó que debía consultar con esa persona para tomar decisiones sobre los productos financieros ofrecidos.