Mensaje bancario revela millonario saldo de “Pecho de Rata”

Un mensaje de texto incorporado al expediente del caso “Riverside” contra la organización liderada presuntamente por Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, revela que el presunto narcotraficante mantenía un saldo superior a los ¢17,5 millones en una sola cuenta bancaria.

De acuerdo con la documentación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 10 de junio de 2025, a las 6:58 p.m., el teléfono utilizado por López Vega recibió un mensaje proveniente de una plataforma bancaria de Costa Rica.

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El SMS indicaba: “Su saldo es: 17,588,764.21 colones”.

Para los investigadores, este registro constituye un elemento de interés dentro de la investigación, ya que evidencia la existencia de recursos económicos disponibles asociados directamente a López Vega.

Bajo análisis

Según el informe policial, el mensaje adquiere relevancia cuando se analiza junto con otras diligencias, entre ellas las intervenciones telefónicas que documentan conversaciones entre López Vega y Jeydi Smith De la O, señalada por el OIJ como una persona de confianza dentro de su círculo cercano.

En esas comunicaciones, los agentes identificaron referencias a depósitos, transferencias y otras gestiones financieras que, según la hipótesis de la investigación, estaban relacionadas con el manejo de dinero controlado por el presunto líder criminal.

Los investigadores sostienen que el acceso directo de López Vega a cuentas con importantes sumas de dinero fortalece la línea de investigación sobre su capacidad económica y financiera.