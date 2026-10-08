PAC pide que se investigue financiamiento de campaña del Pueblo Soberano

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Que se investiguen posibles irregularidades en el financiamiento a la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO) es lo que pide el Partido Acción Ciudadana (PAC), a raíz de la presunta cercanía entre el empresario chino Tam Zhang, requerido por Estados Unidos para extradición, y el partido oficialista.

A través de una campaña en redes sociales, el PAC respaldó la creación de una comisión legislativa que investigue a fondo cualquier irregularidad en el financiamiento.

Lea además: PLN propone comisión investigadora por vínculos de Guobin Tam Zhang con la política

“Si existen dudas, deben investigarse con el mismo rigor y bajo los mismos estándares aplicados a cualquier fuerza política. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió y a confiar en instituciones que no hagan excepciones según quién esté siendo investigado”, señaló el PAC a través de redes sociales.

“La transparencia no puede depender de quien esté bajo escrutinio”, dice la comunicación.

En la Asamblea Legislativa, la oposición presentó el miércoles una moción para crear una comisión investigadora que averigüe los vínculos entre el empresario chino y la cúpula del PPSO.

Por su parte, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, aseguró que están de acuerdo en que se cree una comisión para investigar los recursos aportados en la campaña para todos los partidos políticos.