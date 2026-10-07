PLN propone comisión investigadora por vínculos de Guobin Tam Zhang con la política

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) impulsa en la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial para investigar los presuntos nexos políticos y de financiamiento electoral relacionados con Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, detenido con fines de extradición a Estados Unidos.

La moción presentada ante el Plenario plantea que el órgano legislativo investigue además posibles acciones de evasión fiscal y legitimación de capitales vinculadas con Tam Zhang, sus sociedades y personas de su entorno.

La propuesta surge después de que circularan fotografías que ubican al empresario en la celebración privada realizada tras el triunfo electoral de la presidenta Laura Fernández, el pasado 1.º de febrero, y de que se conocieran otras actividades en las que coincidió con figuras vinculadas al Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Entre los hechos citados por los proponentes se encuentran las versiones contradictorias sobre cómo Tam Zhang ingresó a la actividad electoral, así como sus relaciones con personas cercanas al partido oficialista.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta dijo que estaría de acuerdo en una comisión.

“Entonces hablemos con seriedad y entendamos que no se trata de acusar a personas porque aparecen en una fotografía”, dijo Acosta.

Investigación amplia

De aprobarse, la comisión tendría nueve integrantes: cinco diputados del PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio (FA) y uno correspondiente a las fracciones unipersonales.

El órgano tendría un plazo de 12 meses, a partir de su instalación, para rendir un informe al Plenario, aunque podría solicitar una prórroga.

El texto establece que la investigación deberá esclarecer eventuales relaciones de Tam Zhang y su entorno con partidos políticos, comandos y estructuras de campaña, candidaturas, funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo y otras instituciones.

También pretende examinar posibles vínculos con el financiamiento de las campañas electorales de 2022 y 2026, incluyendo estructuras paralelas o irregulares de financiamiento, adquisición de certificados de cesión mediante terceras personas y eventuales relaciones entre financistas.

Otro punto será determinar si existieron contactos, gestiones, accesos o beneficios obtenidos ante personas que ejercen o ejercieron cargos públicos o partidarios y revisar los controles utilizados para permitir el ingreso a actividades políticas, de campaña o gubernamentales.