Ottón Solís sale en defensa de Claudia Dobles

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El excandidato presidencial y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, salió en defensa de la excandidata presidencial y diputada electa, Claudia Dobles, luego de que el presidente Rodrigo Chaves asegurara que “debe ser nombrada en la Comisión de Asuntos Sin Importancia” en el próximo período legislativo.

“Aún faltaban manifestaciones de incultura, chabacanería e irrespeto de parte del presidente Chaves. Sus palabras en nada perjudican a doña Claudia. De hecho, sus esfuerzos para empequeñecer a otras personas solo han tenido como resultado su propio empequeñecimiento”, dijo Solís en sus

Solís también se dirigió a la presidenta electa, Laura Fernández, quien, considera, “tiene otro talante” diferente al de Chaves.

“La buena noticia hacia el futuro es que con doña Laura Fernández las cosas mejorarán. No solo porque ya ha dado señales de tener otro talante, sino porque superar a Chaves en lo soez es imposible. “Así que seamos optimistas”, señaló Solís.

En su acostumbrada conferencia de prensa semanal desde Zapote, el mandatario criticó a Dobles el miércoles.

El presidente Rodrigo Chaves. Foto: Wilbert Hernández.

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