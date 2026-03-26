De forma unánime, con 43 votos a favor, los diputados aprobaron en primer debate el crédito por $770 millones para la ampliación de la Ruta 1 entre San José y San Ramón.

El expediente 25.183, presentado por el Poder Ejecutivo el 3 de setiembre del 2025, es una de las prioridades solicitadas por la presidenta electa Laura Fernández para los últimos días de legislatura.

“Hoy es un día para celebrar. Ruta 1 era el proyecto de la Comisión de Alajuela y esta Asamblea Legislativa; lo digo porque lo vivo en carne propia todos los días que vengo de Naranjo. Sé a qué horas salgo, pero no sé a qué hora regreso“, subrayó la diputada liberacionista Monserrat Ruíz.

A pesar de las dudas que en un principio tenían los diputados con respecto a este endeudamiento, la renegociación de la tasa de interés por parte del Ejecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) permitió allanar el camino para alcanzar un consenso afirmativo.

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La votación del proyecto en segundo debate será el lunes 7 de abril.

Los diputados aseguran que la ampliación de la Ruta es una “deuda histórica”. Foto: Isaac Villalta

“Ruta 1 es una arteria estratégica y conecta no solo la vida de las personas, sino regiones productivas, turismo y comercio internacional. A lo largo de los años ha sido víctima de decisiones fragmentadas, planificación débil y decisiones tardías“, agregó la diputada socialcristiana Vanessa Castro.

Para poder pagar el préstamo del BCIE, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, explicó a los legisladores de la Comisión de Hacendarios que se colocarían tres peajes ubicados en Los Arcos, El Coyol y Grecia. Estos puntos tendrían un costo total de ¢3.046 para un conductor que transite en su totalidad la vía, de ida y de vuelta.