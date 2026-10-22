Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos hombres durante seis allanamientos realizados a las 3:00 a.m. de este jueves en los sectores de Barrio El Cocal, Guayacán y el centro de Siquirres, como parte de una investigación por homicidio y otros delitos.

Los sospechosos, de apellidos Ramírez, de 54 años, y Delgado, de 18, figuran en una investigación que también incluye presuntos delitos de robo agravado, privación de libertad agravada, tentativa de homicidio e infracciones a las leyes de psicotrópicos y armas.

Evidencia decomisada. Foto: OIJ.

Durante las diligencias, los investigadores decomisaron dos armas de fuego, cocaína y prendas que, en apariencia, habrían sido utilizadas durante los hechos investigados. También encontraron otros elementos que podrían contribuir con el caso.

Evidencia decomisada. Foto: OIJ.

Tres personas requeridas

El OIJ solicitó colaboración ciudadana para localizar a tres personas que todavía están pendientes de detener:

Eli Pérez García.

Alejandro Ramírez Palacios , de 23 años.

, de 23 años. Kevin Orozco Fonseca, de 26 años.

Requerido: Eli Pérez Garcia.

Requerido: Alejandro Ramírez Palacios, 23 años.

Requerido: Kevin Orozco Fonseca, 26 años.

Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarla de forma confidencial a la línea 800-8000-645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Evidencia decomisada. Foto: OIJ.

Investigación por varios hechos violentos

La investigación comenzó en 2025, tras una tentativa de homicidio ocurrida en barrio Las Palmiras, en Siquirres. Según el OIJ, en apariencia, los sospechosos dispararon contra un hombre, pero no lograron herirlo. La víctima presentó la denuncia correspondiente.

En febrero de este año se habría registrado otro hecho: un hombre fue presuntamente privado de libertad y recibió un disparo en un pie, aunque logró escapar. Además, los investigados estarían vinculados con un asalto a personas que viajaban de Limón hacia Siquirres.

Evidencia decomisada. Foto: OIJ.

Uno de los hechos bajo investigación ocurrió el 6 de agosto de 2026, a las 8:00 p.m., cuando, en apariencia, varios sospechosos llegaron en un vehículo hasta el sector de La Herediana, en Siquirres, y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre de apellido Román, de 30 años, quien falleció en el lugar.

Caso relacionado con armas AK-47

Las autoridades también relacionan la investigación con el decomiso de dos fusiles AK-47 ocurrido el 9 de octubre en Guácimo. En ese caso, varias personas habrían huido; sin embargo, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Obregón, de 36 años, quien actualmente cumple prisión preventiva.

De acuerdo con la información judicial, este último sería, presuntamente, quien conducía el vehículo utilizado el día del homicidio de Román.

Los dos hombres detenidos durante los allanamientos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres, con apoyo de oficiales de Heredia, Cartago y Alajuela, así como del Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ.