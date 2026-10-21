Homicidio de barbero en Siquirres: OIJ difunde violento video

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que figuran como sospechosos de participar en el homicidio de un barbero de apellido Román, de 29 años, ocurrido en agosto de este año en Siquirres, Limón.

Los agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres divulgaron un video en el que se observa parte de los hechos y que podría ayudar a reconocer a los sospechosos.

De acuerdo con el informe preliminar, el homicidio ocurrió el jueves 6 de agosto, alrededor de las 8:00 p.m., en la localidad de Herediana. Román, propietario de una barbería, acababa de salir de su negocio y se dirigía a su vehículo cuando llegó un automóvil negro del que descendieron dos hombres armados.

Ambos habrían disparado en múltiples ocasiones contra el joven, quien falleció en el sitio. Después, los sospechosos huyeron en el mismo vehículo, que dejaron abandonado en otro punto de Herediana, antes de internarse por una zona de fincas agrícolas.

Según la investigación, posteriormente llegaron a La Francia de Siquirres, donde abordaron otro automóvil para trasladarse al centro del cantón. En ese momento, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron al conductor y decomisaron un arma de fuego tipo fusil de asalto.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que uno de los detenidos podría estar relacionado con el homicidio. Además, indicó que la investigación contempla posibles vínculos con otro caso ocurrido en octubre, cuando oficiales policiales dieron seguimiento a un vehículo que intentó evadir un retén en Guácimo.

En ese incidente, dos sujetos se bajaron del automóvil y huyeron a pie, mientras que el conductor quedó detenido. A este último se le decomisaron dos armas de fuego tipo AK-47, que podrían estar relacionadas con la investigación, según las autoridades.

Soto señaló que los sospechosos del homicidio habrían actuado de manera violenta y con armas de grueso calibre. También indicó que las autoridades investigan si estos hechos podrían estar vinculados con disputas territoriales en el cantón.

¿Cómo brindar información?

El OIJ pide a cualquier persona que pueda ayudar a identificar a los sospechosos o que tenga información sobre el caso que se comunique de manera confidencial a la línea 800-8000-645 o al correo electrónico [email protected].

El caso se mantiene bajo investigación.