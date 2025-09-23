El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los dos cuerpos encontrados en Quepos pertenecían a dos extranjeros de nacionalidad alemana desaparecidos desde este lunes.

En apariencia, el motivo por el que los habrían matado es por un asalto, según dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ.

OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos (un masculino y una femenina) enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos , dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el día de ayer. El móvil sería el asalto. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 24, 2025

Estos cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la Finca Cerros de Quepos y estaban enterrados dentro de la propiedad.

Se trataría de una pareja de alemanes. El hallazgo se dio en horas de la mañana de este martes por parte de las autoridades judiciales.

Estos turistas estarían desaparecidos desde este lunes.