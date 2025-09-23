El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los dos cuerpos encontrados en Quepos pertenecían a dos extranjeros de nacionalidad alemana desaparecidos desde este lunes.

Estos cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la Finca Cerros de Quepos y estaban enterrados dentro de la propiedad.

Se trataría de una pareja de alemanes. El hallazgo se dio en horas de la mañana de este martes por parte de las autoridades judiciales.

El OIJ mantuvo el sitio asegurado con equipos especializados en escena del crimen y trabaja para establecer las circunstancias de los hechos.

La confirmación se dio mediante las redes sociales de Randall Zúñiga, director del OIJ.