Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló en entrevista con Grupo Extra que los cabecillas de los barrios del Sur viven en condominios y no en los territorios en los que tienen dominio.

Bandas como “Los Lara”, “Los Myrie” y “Los Coqueros” están asentados en barrios como Hatillo, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Sin embargo, los cabecillas residen en condominios de lujo o de clase media.

“Hablar de Sagrada Familia de literalmente es hablar de ‘Los Lara’ porque ahí está su núcleo familiar, sus casas y todo lo demás. Hemos visto que algunos de estos cabecillas no viven en las barreadas, viven en condominios relativamente lujosos o de clase media hacia arriba”, mencionó Soto.

El especialista explicó que esto se debe a que estos lugares le dan seguridad y mayor resguardo, lo que evita que sean víctimas de homicidios o balaceras acostumbradas en estos barrios del Sur.

Algunos de los integrantes de estas bandas marcan los territorios con graffitis para demostrar su dominio en la zona.