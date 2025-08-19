Vecinos de los barrios del sur ahora son víctima de que sus viviendas y negocios estén marcados con graffitis de las bandas narco más peligrosas de la zona.

Se trata específicamente de “Los Lara”, quienes marcan los sectores con una doble ‘L’.

Ante esta situación, Grupo Extra conversó con el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó sobre este fenómeno e indicó que ocurre en diferentes partes del país.

“Este fenómeno no es del sur de la capital, es un fenómeno que hemos visto en Limón, lo hemos visto en Puntarenas muy fuertemente, que cada rato mutan los grupos”, dijo el jerarca.

Aunque esta simbología pretende marcar territorios, Soto indicó que esto podría ser algo que los más jóvenes de la banda hagan sin instrucciones específicas.

“En algunos momentos puedan ser que los más jóvenes del grupo sin seguir instrucciones, sencillamente generen este tipo de letras con algún sentido práctico o impráctico, porque en algunos momentos más bien se vuelve riesgo para ellos y en algunos otros momentos les sirve para marcar territorio”, mencionó Michael Soto.

Disputa de territorios

“El que tiene un control de un territorio viene y lo matan o la policía lo detiene, viene otro y cambia y se expande y se contrae alianzas y se rompen las alianzas. Entonces, esto de los territorios es muy mutante, muy cambiante“, aseguró Soto.

Estas palabras responden directamente a la disputa de territorios de los barrios del sur entre “Los Lara” y “Los Myrie”, bandas a las que se les atribuye gran parte de los homicidios en estos sectores capitalinos.

“Esto no se va a detener tan sencillamente”, sentenció el subdirector del OIJ.

Los graffitis

“Los Lara” marcan los territorios con una doble ‘L’, mientras que “Los Myrie” colocan una ‘M’.

Esta situación alarma a las personas, ya que significan que estas bandas son quienes están al pendiente de quienes ingresan a estas localidades. Estas señales incluso son una advertencia de amenaza para grupos rivales.

Las paredes de las zonas como Hatillo, Alajuelita, Desamparados, entre otros, se convirtieron en códigos criminales.