OIJ detiene a 2 sospechosos de matar a periodista guanacasteco

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detuvieron este martes a dos hombres sospechosos de participar en el homicidio del periodista Wilfredo Pizarro, de 51 años, quien trabajaba para el medio digital Guananoticias.

Allanamientos. Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

Las capturas se realizaron durante tres allanamientos a viviendas: uno en el sector de Martina Bustos y dos en barrio Corazón de Jesús. Los detenidos son de apellidos Monterrey, de 27 años, y Porras, de 23.

Periodista asesinado, Wilfredo Pizarro.

Según la investigación, el homicidio ocurrió el 30 de julio de este año, cuando Pizarro habría recogido a los sospechosos para brindarles un servicio de transporte informal. Posteriormente, se trasladaron hasta Cañas Dulces, a unos 10 kilómetros de la entrada al sector conocido como Los Coyotes.

Allanamientos. Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

En ese sitio, por razones que se investigan, el comunicador habría recibido varios disparos. Su cuerpo fue encontrado sin vida en vía pública y, aparentemente, los responsables le sustrajeron sus pertenencias y el vehículo que conducía.

El automóvil, un Toyota Raize, fue localizado abandonado días después en el sector de barrio Corazón de Jesús, en Liberia.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron teléfonos celulares que podrían aportar elementos a la investigación.

Allanamientos. Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

Los dos sospechosos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.