Matan a periodista guanacasteco durante bajonazo

El periodista Wilfredo Pizarro murió el jueves por la noche, tras recibir un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con la versión preliminar, se habría tratado de un presunto bajonazo donde recibió varios impactos de bala que le costaron la vida.

Pizarro trabajaba para el medio GuanaNoticias, empresa que hizo oficial el hecho, al tiempo que les deseó fortaleza a sus familiares.

“Nos unimos al inmenso dolor que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda consuelo y paz en este momento tan difícil. También pedimos al Señor que acompañe y proteja a cada uno de nosotros en nuestro caminar diario”, publicaron en sus redes sociales

El reporte de la Cruz Roja Costarricense indica que el comunicador perdió la vida en el lugar tras los impactos rcibidos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.