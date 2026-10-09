Oficialismo recomienda no reelegir a magistrado Jorge Araya

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La fracción oficialista votó en contra de la reelección de Jorge Araya en su cargo de magistrado de la Sala Constitucional en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

La comisión rechazó la reelección, con cuatro diputaciones del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y tres a favor del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA).

El legislador oficialista, Antonio Barzuna, alegó que Araya tiene vínculos políticos con el PLN.

“Nosotros en campaña política salimos a pedir el voto a los costarricenses y dijimos que queríamos renovar el Poder Judicial y así los costarricenses nos lo hicieron ver. A mí me parece que don Jorge cumplió con su período, que él debería hacerse a un lado y que entre gente nueva”, dijo Barzuna.

La presidenta de la comisión legislativa, Marta Esquivel, señaló que Araya no quiso comprometerse a no tener aspiraciones políticas.

“No quiso ni siquiera contestar la pregunta que yo le hice sobre si se comprometía a no tener aspiraciones de índole política para los próximos ocho años. Le dio vueltas por todo lado y no respondió, no nos respondió lo de la visa de Estados Unidos, le dio largas, anduvo con rodeos, pero en fin, la decisión de nuestra fracción es la no reelección de Jorge Araya García”, señaló Esquivel.

Por su parte, los diputados del Partido Frente Amplio (FA) y el PLN reiteraron su disposición a que Araya se reelija.

“Estamos elaborando el informe de minoría para enviar una recomendación positiva hacia la reelección de don Jorge Araya por diferentes razones, porque pudimos constatar en la entrevista su independencia como juez, también su productividad, la calidad en la forma de sus sentencias y que no cuenta con antecedentes de corrupción, violencia sexual o crimen organizado”, refirió el diputado del PLN, Salvador Padilla.

El cargo de Araya, quien se reelegirá por primera vez desde que llegó en 2018, vence el próximo 31 de octubre.

Sin embargo, la decisión la tomará el Plenario Legislativo, puesto que se requieren 38 votos en contra para que Araya no se reelija. Si el oficialismo, que tiene 31 diputados, no logra siete votos adicionales, Araya se reelegirá en su cargo por ocho años más.