Nuevo avance para vacaciones por salud mental para agentes del OIJ

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Las disposiciones relacionadas con el disfrute de vacaciones profilácticas para agentes policiales del Oranismo de Investigación Judicial (OIJ) ya fueron publicadas en el Boletín Judicial n.º 199, informó el sindicato de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).

Esto representa un nuevo paso para que el grupo de oficiales del OIJ que tienen derecho a este beneficio pueda disfrutarlo pronto.

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“Serían para todos los funcionarios del escalafón policial portadores de arma de fuego, que sean oficiales del OIJ. Ha sido un trayecto extenso de las vacaciones profilácticas, son más de cuatro años con la colaboración de la Dirección General del OIJ y varias jefaturas”, dijo Mauricio Gómez, secretario general de la ANIC.

Ahora se está a la espera de las pruebas del sistema informático que permitirá contabilizar el tiempo servido bajo condiciones de exposición, relacionadas con el uso de armas de fuego en el Poder Judicial, así como el momento para disfrutar del beneficio.

“Las vacaciones son para el personal por un tema de desgaste en las funciones, hay estudios técnicos que justificaron la aplicación de estas vacaciones”, agregó.

Otros equipos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y médicos forenses ya cuentan con este tipo de descanso por salud mental.

El tema fue puesto sobre la mesa por representantes de ANIC, que solicitó un total de 10 días de descanso mental para los agentes del OIJ.

Las vacaciones profilácticas pretenden separar a los profesionales de su actividad laboral de manera temporal con el objetivo de evitar un riesgo para la salud, así como que resulten afectados física o psicológicamente; es decir, que se desintoxiquen por un tiempo de estas afectaciones.