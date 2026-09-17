Aprueban reglamento de vacaciones de salud mental para OIJ

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los magistrados de la Corte Plena dieron la aprobación final al proyecto del reglamento de vacaciones profilácticas para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esto durante la última sesión, cuando dentro de la agenda se abordó el tema, que lleva más de dos años siendo discutido por autoridades del Poder Judicial.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte, presentó el tema en la sesión y no tuvo objeciones por parte de las magistraturas.

“Este ha sido un proceso bastante extenso y ya hoy tenemos aquí el proyecto de reglamento, inclusive con una exposición de motivos bastante detallada de por qué estamos haciendo esta propuesta, ya no tiene más observaciones, se le han hecho muchas durante todo este proceso”, dijo.

Tras esta aprobación, se espera que sea publicado en los próximos días para que entre en vigencia, según Aguirre.

Aunque las vacaciones profilácticas fueron aprobadas desde enero de este año, se estaba a la espera del reglamento que validara este periodo de descanso adicional.

Este proceso abarcó una serie de consultas a diferentes actores y se extendió por más de seis meses hasta obtener el producto final. El tema fue puesto en la mesa por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminología (ANIC), que solicitó un total de 10 días de descanso mental para los agentes del OIJ.

Las vacaciones profilácticas pretenden separar a los profesionales de su actividad laboral de manera temporal con el objetivo de evitar un riesgo en la salud, así como que resulten afectados física o psicológicamente; es decir, que se desintoxiquen por un tiempo de estas afectaciones.

Desde ANIC argumentaron que hay jornadas extenuantes, muchas veces por la falta de personal, que causarían una sobrecarga de trabajo, lo cual también limitaría que tomen las vacaciones en los policías judiciales.

El gremio sindical asegura que hay estudios de psicólogos del OIJ que advierten del desgaste del personal por ser un tipo de trabajo “bastante abrumador”.

De esta manera, los agentes judiciales se unen a otros cuerpos policiales que cuentan con entre 8 y 13 días de descanso adicional por temas de salud mental.

Las más recientes aprobaciones de vacaciones profilácticas se dieron en los oficiales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) del Ministerio de la Presidencia.