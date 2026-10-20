Nuevo ataque armado a plena luz del día: Reportan un muerto

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un hombre adulto fue declarado fallecido este martes tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el sector de Hatillo, San José.

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El reporte de la Cruz Roja Costarricense ingresó a las 1:14 p. m., alertando sobre una persona herida. Al sitio se desplazó de inmediato una unidad de soporte avanzado para brindar la atención de emergencia.

A su llegada, los paramédicos abordaron al herido, quien presentaba al menos un impacto de bala a la altura del cuello. Tras la valoración médica en el lugar, los socorristas confirmaron que el paciente carecía de signos de vida.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acordonaron el área para proceder con el levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios y la investigación que permita dar con los responsables y determinar las causas de la agresión.