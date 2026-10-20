Ataque a balazos deja un muerto a plena luz del día

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un hombre adulto perdió la vida la tarde de este martes tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en la comunidad de 27 de Abril, ubicada en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con el informe oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta de la emergencia ingresó a las 12:12 p. m., indicando que en la zona se encontraba una persona con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Al llegar al sitio a bordo de una unidad de socorro, los paramédicos abordaron al herido; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el paciente ya no presentaba signos de vida debido a la gravedad de los impactos recibidos.

La escena fue custodiada por las autoridades policiales a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se hicieron cargo de las diligencias, la recolección de indicios balísticos y el posterior levantamiento del cuerpo para determinar el móvil y dar con los responsables del crimen.