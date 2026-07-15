El medicamento Tirzepatida de Nordic Laboratories que se vende en Costa Rica es falso.

No obstante, en farmacias, estéticas y consultorios médicos de Costa Rica se vende a montos que oscilan los 200 mil colones.

Desde la semana pasada, Grupo Extra contactó directamente a la empresa europea para conocer su posición oficial.

La respuesta, enviada por el departamento de Comunicación Corporativa y Asuntos Legales de Nordic Laboratories, es contundente: la compañía no tiene ninguna relación con la fabricación, distribución o etiquetado del producto.

“Nordic Laboratories puede confirmar inequívocamente que no tenemos ninguna relación, participación ni autorización en la fabricación, distribución o etiquetado del producto de Tirzepatida (30 mg) al que usted se refiere.”

“No producimos, vendemos ni otorgamos licencias de ningún medicamento de prescripción, péptido o producto farmacéutico inyectable”, señaló la empresa.

“Nuestra marca fue usada sin autorización”

Según explicó la compañía, su actividad comercial se limita al campo de los suplementos alimenticios y productos de salud funcional, un sector distinto al de los medicamentos inyectables o péptidos de uso clínico.

La empresa señaló que los detalles de empaque documentados por este medio —el uso de su marca registrada “Nordic Labs / Nordic Laboratories”, la dirección en Oslo y el dominio nordiclaboratories.com— constituyen un uso indebido de su propiedad intelectual.

“Podemos confirmar que este producto no es fabricado por Nordic Laboratories, ni proviene de ninguna instalación asociada con nosotros”, agregó.

Un patrón que ya habían enfrentado en otros países

La empresa indicó que su equipo legal ha identificado previamente casos similares en otras regiones, principalmente en Turquía.

“Nuestra marca es válida en el Reino Unido y en países de la Unión Europea. Nunca hemos distribuido nuestros productos ni tenemos conocimiento de ninguna distribución hacia Costa Rica”, puntualizó.

Este punto coincide con uno de los hallazgos centrales de la investigación original: la dirección impresa en el empaque del producto vendido en el país es inexistente, y tres cajas distintas revisadas por este medio compartían el mismo código de barras, el mismo lote y la misma fecha de vencimiento, además de la advertencia “for research only” (“solo para uso en investigación”), es decir, no aprobado para consumo humano.

Anuncian revisión interna y seguimiento legal

Nordic Laboratories informó que ya inició un proceso de revisión interna y las acciones legales correspondientes.

“Tomamos muy en serio este tipo de infracciones, particularmente cuando representan un riesgo para la salud pública, y estaremos iniciando una revisión interna y el seguimiento legal correspondiente”, afirmó la empresa.

La compañía cerró su comunicado con una postura institucional clara:

“Nuestra postura oficial es firme: Nordic Laboratories no autoriza, respalda ni tolera el uso de nuestro nombre de marca, marcas registradas o activos digitales en ningún producto farmacéutico o de péptidos. Cualquier uso de este tipo es fraudulento y engañoso para los consumidores.”

Comunicado oficial

Tras las consultas de Grupo Extra, la empresa hizo un comunicado oficial en donde dejó clara su postura y advirtió de los riesgos de utilizar estos productos.

En colaboración con Daniel Suárez.