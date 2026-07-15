Una investigación de Grupo Extra comprobó que un medicamento para bajar de peso que se vende en Costa Rica es falso.

Se trata de Tirzepatida de Nordic Laboratories, el cual se vende hasta en farmacias de San José (sin registro sanitario) y es promocionado por estéticas y médicos en el país.

El laboratorio noruego aseguró que no tiene relación alguna con la fabricación y calificó el producto como “fraudulento y engañoso”.

“Nordic Laboratories puede confirmar inequívocamente que no tenemos ninguna relación, participación o autorización en la fabricación, distribución o etiquetado del producto Tirzepatida (30 mg). No producimos, vendemos ni licenciamos ningún medicamento recetado, péptido o producto farmacéutico inyectable”, detallaron en respuesta a Grupo Extra.

Mediante correo electrónico, la entidad señaló que las dosis vendidas en el mercado local son ilegales y que tras las consultas periodísticas ya alertaron al Ministerio de Salud de Costa Rica.

La empresa alertó que estas falsificaciones representan un riesgo sanitario severo e incluso adelantaron que el equipo legal está dando seguimiento a este caso, “ya que claramente implica el uso indebido de nuestro logotipo”.

Caja falsa llena de errores

Al analizar los detalles de la caja del supuesto producto que se vende en el país, la misma presenta una serie de inconsistencias.

Grupo Extra detalló tres empaques diferentes, todos traían el mismo código de barras, la misma fecha de caducidad y el mismo lote, además todos los frascos decían “For research only”, es decir solo para uso en investigación no apto para ser utilizado en humanos.

Además, las cajas presentan un código QR, el cual al ser escaneado lo llevan al usuario a la página principal de Nordic Laboratories.

Tras las consultas de Grupo Extra, la empresa publicó un artículo que advierte a la población de los riesgos que existen.

Además, detallaron que se ha enfrentado casos aislados de uso indebido de la marca en otras regiones como Turquía.

“Nuestra marca está registrada y protegida en el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Nunca hemos distribuido nuestros productos en Costa Rica y no tenemos conocimiento de que exista una distribución autorizada de ellos en ese país”, explicaron.

Otro elemento clave, es que los empaques usan una dirección inexistente.

Riesgos potenciales

La Tirzepatida es un medicamento diseñado para el control de la diabetes tipo 2 que causa efectos en el cuerpo como la pérdida de peso, ya que actúa imitando dos hormonas intestinales (GLP-1 y GIP), lo que ayuda a reducir el apetito, aumentar la saciedad y regular los niveles de azúcar en la sangre, similar al Ozempic.

Sin embargo, en Costa Rica a pesar de estar registrado por el nombre comercial Mounjaro, lo cierto es que este fármaco en específico de momento no está disponible para la venta al público, cometiendo una ilegalidad.

“Para aquellos medicamentos que no están autorizados para su comercialización en el país, el venderlo en cualquier tipo de establecimiento va a ser ilegal, ya sea un establecimiento farmacéutico o no. Por lo mismo tienen que tener el registro sanitario y el permiso de la autorización por parte del Ministerio para poder comercializarse. Actualmente estaríamos viendo una cadena de ilegalidades”, explicó Tamara Mora, fiscal del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

*Colaboró el periodista Johel Solano Castillo