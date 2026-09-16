Noche del 15 de setiembre dejó al menos 8 fallecidos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Una violenta noche del 15 de setiembre y madrugada de este miércoles 16 dejó un saldo de ocho personas fallecidas y varias heridas en distintos puntos del país, según el reporte de emergencias correspondiente al periodo comprendido entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

En total se registraron 10 incidentes, entre balaceras, colisiones y atropellos, que obligaron a atender a 17 personas. Ocho fueron encontradas sin signos vitales, mientras otras ocho requirieron traslado a centros médicos.

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La mayoría de las muertes estuvo relacionada con hechos de violencia con arma de fuego. Cinco de los incidentes atendidos durante la guardia correspondieron a balaceras.

Foto: Corresponsal de la zona

Uno de los primeros sucesos mortales ocurrió a las 7:37 p.m. en Rita de Pococí, Limón, donde dos hombres adultos fueron encontrados con heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Ambos fueron declarados fallecidos en el sitio.

Posteriormente, a las 9:19 p.m., se reportó otro ataque armado en Alegría de Siquirres. En este caso, un hombre adulto recibió varios disparos y, al llegar los socorristas, ya no presentaba signos vitales.

La violencia continuó a las 10:49 p.m. en Cariari de Pococí, donde una balacera dejó tres hombres heridos. Dos de ellos, quienes presentaban lesiones en cabeza y abdomen, respectivamente, murieron en el lugar.

El tercer paciente sufrió heridas en cuello y glúteo y fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Cariari.

Ya durante la madrugada, a las 3:37 a.m., otro hombre resultó gravemente herido de bala en Batán de Matina. Según la información preliminar, aparentemente habría sido alcanzado por una bala perdida en la cabeza y fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Batán.

Otro de los hechos mortales se registró a las 11:46 p.m. en San Felipe de Alajuelita, San José.

En el sitio fue atendida una mujer adulta que presentaba heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Accidentes también cobraron vidas

La jornada también estuvo marcada por accidentes de tránsito. A las 6:58 p.m., en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, se reportó un vuelco con atropello que involucró a tres hombres.

Uno de ellos murió en el sitio, otro fue trasladado en condición crítica a la Clínica de La Cruz y el tercero no requirió traslado.

Horas después, a las 12:31 a.m., un motociclista falleció luego de colisionar contra un muro en Desamparados de Alajuela.

También se atendieron otros accidentes que dejaron personas gravemente heridas. En Puente de Piedra de Grecia, un hombre de 28 años fue trasladado crítico al Hospital de Grecia luego de una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

En Pacayas de Alvarado, Cartago, dos adultos fueron atropellados por un vehículo liviano: uno fue llevado en condición crítica y otro estable al Hospital Max Peralta.

Finalmente, a la 1:57 a.m., dos motocicletas colisionaron en Cariari de Pococí. Uno de los pacientes fue trasladado en condición crítica y otro en condición urgente al Hospital de Guápiles.