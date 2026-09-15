Presunto intento de bajonazo deja 2 fallecidos este 15 de setiembre

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Dos hombres fallecieron tras recibir varios impactos de bala la noche de este 15 de setiembre en el sector de La Rita de Pococí, Limón.

De acuerdo con información extraoficial, los ahora fallecidos se movilizaban en motocicletas y, aparentemente, habrían intentado cometer un asalto bajo la modalidad de “bajonazo”.

Escena del supuesto bajonazo / Foto: Corresponsal de la zona.

Sin embargo, la presunta víctima del asalto portaba un arma de fuego y habría disparado contra ambos sujetos, provocándoles heridas que terminaron causándoles la muerte.

Asimismo, trascendió que la persona que habría accionado el arma cuenta con los permisos y la documentación correspondiente en regla.

Al lugar se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública para resguardar la escena.