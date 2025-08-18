La Asamblea Legislativa informó que a partir de este lunes 18 de agosto se suspende temporalmente el servicio brindado en el cafetín legislativo.

Este consistía en la entrega de bocadillos y frutas.

La decisión se determinó como atención a la respuesta emitida por la Contraloría General de la República en el oficio N.º DFOE-GOB-0352.

“Actualmente se está trabajando en la elaboración de la documentación técnica y jurídica correspondiente, con el fin de cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos por dicho órgano contralor”, destacó la Asamblea.

Por último, mencionan que una vez se cuente con el debido respaldo y se tengan las condiciones exigidas, se reanudará el servicio, como apoyo a la continuidad de las sesiones plenarias.