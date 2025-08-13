La utilización de fondos públicos para la compra de alimentos que comen los diputados durante las sesiones de la Asamblea Legislativa “es improcedente”.

Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR) a partir de una consulta planteada por el Congreso en enero de 2025, luego de las observaciones contenidas en un informe de auditoría interna que señaló la existencia de un gasto institucional permanente vinculado a este servicio.

En su análisis, el ente contralor destacó que, como regla general, el gasto en alimentación debe ser asumido directamente por las personas funcionarias y no con cargo al presupuesto público, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, orientadas a asegurar la continuidad ininterrumpida de un servicio público esencial, bajo principios de necesidad, austeridad y control efectivo.

“El financiamiento de gastos de alimentación con recursos públicos resulta improcedente en el marco general del funcionamiento de la Asamblea, tanto para su personal como para el desarrollo de actividades institucionales ordinarias, en atención al principio de legalidad presupuestaria y a la doctrina reiterada sobre el uso de fondos públicos”, aseguró la CGR.

En este caso, se establecen dos contextos donde se puede permitir este gasto: actividades protocolarias institucionales esporádicas y sesiones extraordinarias de órganos colegiados, donde la duración prolongada de las sesiones requiera garantizar la continuidad funcional sin interrupciones.

Finalmente, el criterio señala que esta habilitación debe estar sujeta a una valoración periódica de su efectividad y pertinencia, reconsiderándose en caso de no cumplirse su finalidad o de existir alternativas más eficientes, siempre bajo los principios de necesidad objetiva, proporcionalidad, austeridad y cumplimiento del marco normativo de control y fiscalización pública.

¢27 millones en bocadillos

A finales del año pasado, un informe de la auditoría interna del Congreso cuestionó esta práctica, asegurando que para el 2023 el monto superó los ¢27 millones.

Según la auditoría, la administración del Congreso adquirió servicios de alimentación para cinco sesiones de Plenario de mayo de 2023, “sin disponer de respaldo contractual adecuado” y utilizando la figura de caja chica.

Lo anterior, a pesar de que desde el 2019, el Departamento de Proveeduría y el Financiero advirtieron que no se podía tramitar, por la vía de caja chica, el pago de alimentación para dichas sesiones, comisiones legislativas y otras actividades institucionales.

Además, precisó que los controles implementados por el Congreso para la recepción, el pago y suministro de los servicios de alimentación y bebidas presentan “debilidades que limitan brindar una garantía razonable”.

Alejandro Pacheco PUSC “Estamos en un país de derecho y si la Contraloría dice que no se puede, debemos acatar la instrucción de inmediato y revisar por qué se tomó esa decisión”.