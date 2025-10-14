La candidata del partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, cuestionó la denuncia de Laura Fernández sobre un presunto espionaje y lo calificó de “insulto”.

Díaz emitió un comunicado en el que indicó que “uno no hace un escándalo con un incidente de seguridad de una campaña” y solicitó que se hiciera una campaña de altura.

“Uno no hace un escándalo con un incidente de seguridad de una campaña; eso es un insulto para los ticos que estamos viviendo la peor ola de inseguridad de nuestra historia. Hace unos días dije que debíamos dejar atrás la campaña de la quejadera. Que Laura tome las medidas que considere pertinentes, empezando por interponer las denuncias donde correspondan, y que permita que el OIJ actúe”, apuntó la candidata.

Díaz solicitó hacer una campaña de altura y que se pongan las denuncias correspondientes.

“He construido un entorno de confianza y no me he visto involucrada en asuntos que incluyan ni polígrafos ni micrófonos. Invito a todas las candidaturas, empezando por la de Laura, a hacer lo mismo, para ver si logramos un debate de altura“, añadió.

La denuncia de Laura

La candidata oficialista Laura Fernández denunció un intento de espionaje en su contra luego de encontrar un micrófono oculto en su oficina.

“Pese a que me vulneraron mi espacio íntimo de trabajo, a mí no me van a amedrentar”, aseguró Fernández.

