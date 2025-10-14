La candidata oficialista Laura Fernández denunció un intento de espionaje en su contra luego de encontrar un micrófono oculto en su oficina.
“Pese a que me vulneraron mi espacio íntimo de trabajo, a mí no me van a amedrentar”, aseguró Fernández.
Según dice, este tipo de medidas la hacen mientras ella realiza una campaña a la altura, pero más bien “se siente empoderada” después de este hallazgo.
“Yo estoy decida a servir a este país con honor, a desterrar la corrupción, empezando con esto, la política añeja”, agregó Fernández.
Además, aseguró que se dirigirá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a presentar una denuncia penal por violación a su privacidad.