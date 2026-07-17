Municipalidad lamenta muerte de funcionario acribillado a balazos

La Municipalidad de Guácimo lamentó este viernes el fallecimiento de Gilber Antonio Fuentes Mora, funcionario del Departamento de Servicios Ambientales y Municipales, quien fue asesinado a balazos cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral.

La institución expresó sus condolencias mediante un mensaje en redes sociales, donde manifestó: “Paz a sus restos y fortaleza a todos sus familiares y amigos”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que la víctima de 32 años de edad, laboraba como recolector de residuos.

Brutal homicidio en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 a. m. de este viernes en barrio Río Seco, en Los Geranios de Guácimo, cuando el trabajador viajaba en bicicleta.

Brutal homicidio en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Según el OIJ, el hombre fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes, al parecer, le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

La víctima presentaba heridas de bala en la cabeza, espalda, antebrazo izquierdo, sector intercostal izquierdo y rostro, lesiones que le ocasionaron la muerte en el sitio.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia minutos después y confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

Brutal homicidio en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena, el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables del ataque.