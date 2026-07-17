Trabajador municipal es asesinado a balazos al salir de su casa

Un trabajador de la Municipalidad de Guácimo fue asesinado a balazos la mañana de este viernes, cuando salía de su vivienda en bicicleta, en el sector de Río Seco, en Los Geranios de Guácimo, Limón.
La víctima fue identificada preliminarmente como un hombre de 32 años, quien laboraba desde hace varios años como recolector de residuos en el área de Ornato Ambiental de la municipalidad.
Según información preliminar de las autoridades, el hombre salió de su casa cuando, al parecer, fue interceptado por gatilleros que viajaban en motocicleta. De acuerdo con la Fuerza Pública, los sospechosos vigilaron los movimientos de la víctima y la atacaron a unos 20 metros de su vivienda, cuando se desplazaba en su bicicleta.
La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia fue atendida a las 5:55 a. m. en el sector de Río Seco. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con impactos de bala en la espalda y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Tras el homicidio, la vía que comunica Los Geranios con el centro de Guácimo fue cerrada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.
En el lugar también se hicieron presentes funcionarios de la Municipalidad de Guácimo, consternados por el crimen de su compañero.
Además, trascendió que la vivienda de la víctima cuenta con cámaras de vigilancia, cuyas grabaciones serán recolectadas por las autoridades para incorporarlas a la investigación y tratar de identificar a los responsables del ataque.
El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer el móvil del homicidio.
Con información del corresponsal de la zona.