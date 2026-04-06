Familiares confirmaron el fallecimiento de uno de los pasajeros del carro al que un tráiler prensó contra un paredón el sábado en Monterrey de San Carlos.

Se trata de un masculino de apellido Cubillos de 34 años, vecino de San Ramón, quien junto a otros familiares regresaba de visitar a unos parientes en Guatuso. Él fue uno de los que resultó gravemente herido y falleció en el hospital San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que están en proceso del levantamiento del cuerpo del masculino.

El aparatoso accidente de tránsito se registró a las 2:00 p.m del sábado sobre la Ruta 4, dos kilómetros al sur de la entrada a Monterrey de San Carlos, en sentido hacia La Fortuna. En el lugar, un tráiler aparentemente sufrió un desperfecto mecánico y se volcó.

De acuerdo con el reporte preliminar, durante el vuelco el vehículo pesado prensó contra un paredón a un automóvil en el que viajaban 4 personas, lo que obligó a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Al sitio se desplazaron unidades de Bomberos y Cruz Roja, quienes atendieron a cinco ocupantes del carro afectado.

Uno de los ocupantes del carro quedó prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo.

Tras ser estabilizado, fue trasladado en condición crítica (categoría roja) primero a la Clínica de La Fortuna y posteriormente remitido al Hospital San Carlos.

Además, un segundo paciente en condición roja fue llevado directamente al Hospital San Carlos, mientras que otros tres pacientes en categoría amarilla fueron trasladados a la Clínica de La Fortuna para una valoración más detallada.

Las causas exactas del accidente se mantienen en investigación por parte de la Policía de Tránsito, que se presentó en la escena para levantar el informe correspondiente.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas