Decomisan carro de futbolista en San Carlos

Un hombre identificado con el apellido Bermúdez fue detenido y posteriormente puesto en libertad en San Carlos, luego de que autoridades policiales decomisaran el vehículo en el que viajaba, el cual presentaba dos compartimentos ocultos presuntamente utilizados para el transporte de droga.

De acuerdo con información policial, Bermúdez sería futbolista de la Segunda División y fue interceptado por oficiales tras levantar sospechas durante un operativo de vigilancia.

El hecho se registró este domingo a la 1:45 p.m., 75 metros al sur del Liceo San Carlos, cuando oficiales de la Fuerza Pública, con apoyo de la Policía Municipal de San Carlos, interceptaron el automóvil ante la posibilidad de que estuviera siendo utilizado para movilizar sustancias ilícitas.

Durante la revisión inicial, el can “Sasha”, de la Unidad Canina de la Policía Municipal, marcó positivo en varios puntos de la cabina del vehículo, lo que motivó la coordinación inmediata con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar una inspección más detallada.

Tras el análisis, los agentes lograron detectar dos estructuras ocultas dentro del vehículo del futbolista, las cuales, según información preliminar, podrían albergar entre 80 y 100 paquetes.

Gracias a la alerta generada por el can Sasha, las autoridades lograron ubicar los compartimentos, por lo que el vehículo fue decomisado mientras se continúa con las investigaciones del caso.

Con información de Marlyz Rojas, corresponsal