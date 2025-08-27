El Motel Casa Blanca, administrado por la sociedad Hernández y Ramos S.A., emitió la noche del martes un comunicado en el que rechaza las versiones divulgadas por la Municipalidad de Cartago, sobre una supuesta clausura del negocio e investigaciones por una presunta toma ilegal de agua.

Según el establecimiento, la información difundida el 26 de agosto de 2025 es “falsa y difamatoria”, ya que los videos mostrados no evidencian consumo irregular, sino una inspección rutinaria.

La administración recordó que desde el 4 de noviembre de 2024 la propia Municipalidad reconoció mediante el Oficio 01750-2024 que no existía una toma ilegal de agua, sino una fuga interna que afectaba la lectura del medidor.

En ese momento, la institución incluso recomendó no realizar pagos hasta obtener nuevos registros tras la reparación, y los estados de cuenta reflejan cobros mensuales superiores a ₡800.000.

Sobre los sellos colocados en las habitaciones del motel, el comunicado aclara que no respondieron a consumo ilegal, sino a un trámite pendiente con el departamento de Patentes. Este fue resuelto el mismo día con el pago extraordinario de tres patentes, tras lo cual la Municipalidad retiró las cintas, hecho registrado en las cámaras de vigilancia del negocio.

La administración también señaló que algunos videos usados por la municipalidad no fueron grabados en sus instalaciones y que la difusión de esa información ha dañado la imagen del negocio, afectando a clientes y trabajadores.

Finalmente, el Motel Casa Blanca exigió a la Municipalidad de Cartago que realice una aclaración pública para restituir su honor y el buen nombre del establecimiento.