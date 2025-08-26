La Municipalidad de Cartago informó de una investigación a moteles, comercios y viviendas por presuntas conexiones ilegales de agua en el cantón central de la provincia.

En apariencia, esto forma parte de denuncias confidenciales que llegan al municipio, indicaron mediante un comunicado de prensa.

“Hemos determinado que hay tomas ilegales en varios hoteles, moteles y establecimientos comerciales. Ante estos casos hemos procedido no solo a suspender el servicio de la conexión ilegal, sino que además nos estamos apersonando a los Tribunales de Justicia para denunciar a los propietarios de estos establecimientos”, señala Mario Redondo, alcalde municipal.

Fotografía cortesía Municipalidad de Cartago

Estas conexiones ilegales se presenciaron en:

Cartago Centro

Distrito Dulce Nombre

San Francisco

Fotografía cortesía Municipalidad de Cartago

En algunas de las intervenciones se lograron ubicar pozos, tanques y almacenajes de agua que no contaban con los permisos respectivos para su funcionamiento, indicó la Municipalidad.

La municipalidad de Cartago pide a la ciudadanía denunciar los casos sospechosos de conexiones ilegales de agua para poder intervenirlos de inmediato.

Durante las intervenciones realizadas por la Municipalidad de Cartago se lograron clausurar locales que además de contar con conexiones de agua ilegal, tenían procesos de cobro judicial y pendientes de pago en patentes y licores.

Fotografía cortesía Municipalidad de Cartago

Para esto el ayuntamiento cuenta con la oficina de gestión del ciudadano por medio de la página web www.muni-carta.go.cr y atención presencial en el municipio.