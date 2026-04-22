Mortal choque múltiple: víctima embarazada tenía 17 años

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la Ruta 1, en el sector de Cañas, Guanacaste.

Según el OIJ, el choque múltiple dejó como saldo una menor de edad fallecida y 3 personas heridas.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:00 p.m., un kilómetro al norte de la entrada a Upala, en sentido Liberia-Cañas.

De acuerdo con el informe preliminar, 4 personas viajaban en 2 motocicletas (2 personas en cada una) cuando, en apariencia, fueron impactadas por un vehículo por la parte posterior.

“A raíz de esta situación estas personas caen sobre la calzada y fallece en el sitio una menor de 17 años, (quien se presume estaba embarazada). Las otras tres personas fueron trasladadas al hospital de Liberia para ser atendidas. De momento de estas no se manejan las identidades”, explicó el OIJ. Joven embarazada muere en aparatoso choque múltiple

Tras el incidente, agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

“Cabe señalar que en el sitio también se logró la detención del masculino sospechoso, quien supuestamente conducía el vehículo que habría colisionado a estas personas. Este sujeto responde al apellido de Segura de 41 años”, agregó.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud lo ocurrido.