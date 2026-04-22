Joven embarazada muere en aparatoso choque múltiple 

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Guanacaste dejó como saldo una joven embarazada fallecida y otras 3 personas heridas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho se registró a las 10:46 p.m., un kilómetro antes de la entrada a Upala, en el sector de Cañas, donde se produjo una colisión entre un vehículo liviano y 2 motocicletas.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a 4 pacientes. Entre ellos, la joven en estado de gestación, quien fue declarada sin signos vitales en la escena.

Además, 2 personas fueron trasladadas en condición urgente y una más en estado estable al CAIS de Cañas para su atención médica.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó 5 unidades de soporte básico.

Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias que mediaron en este accidente.