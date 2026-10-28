Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Las autoridades judiciales identificaron a los dos hombres que fueron víctimas de un ataque armado la noche del martes en Suerre de Jiménez, en Pococí, Limón.

Además, encontraron una motocicleta quemada a unos tres kilómetros del sitio donde ocurrió el hecho, que ahora forma parte de la investigación.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido tenía 38 años y era de apellido Guerrero, mientras que el herido, de 23 años, también llevaba ese apellido.

El ataque se reportó alrededor de las 11:45 p.m., cuando ambos se encontraban en el corredor de una vivienda. En apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta los abordaron y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Guerrero, de 38 años, recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar. El joven de 23 años sufrió una herida en el tórax y fue trasladado al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

Uno de los elementos que los investigadores deberán analizar es el hallazgo de una motocicleta quemada a aproximadamente tres kilómetros de la escena. Según el OIJ, el vehículo presuntamente habría sido utilizado en el ataque.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para los procedimientos correspondientes.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso.